Jaunpur News: स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को निशुल्क दवाएं वितरित
Jaunpur News: खुटहन के पनौली गांव में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक शिविर का आयोजन किया जिसमें टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, शुगर और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की जांच की गई। 101 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क दवाएं वितरित की गईं। चिकित्सकों ने ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए।
Jaunpur News: खुटहन। क्षेत्र के पनौली गांव में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाया गया। शिविर में टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, शुगर और चिकनगुनिया समेत विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को परामर्श देकर नि:शुल्क दवाएं वितरित कीं। शिविर में कुल 101 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। डॉ. आरिफ खान और डॉ. जुबैर ने मरीजों की जांच की। इस दौरान सीएचओ गोल्डी यादव, फार्मासिस्ट दिलीप पांडेय, ऑप्टोमेट्रिस्ट अखिलेश कौशल और बीसीएम राजेश गौतम समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने ग्रामीणों को साफ-सफाई रखने और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी।
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