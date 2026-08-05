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Jaunpur News: जांच शिविर में लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में लायंस क्लब द्वारा डॉ. जीसी सिंह और सुलोचना सिंह के क्लिनिक में निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई लोग अपनी हड्डियों की जांच कराकर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया। क्लब के अध्यक्ष लायन सैय्यद हसनैन कमर दीपू ने इसकी अध्यक्षता की।

Jaunpur News: जांच शिविर में लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। लायंस क्लब जौनपुर गोमती की ओर से सोमवार को डॉ. जीसी सिंह और सुलोचना सिंह के क्लिनिक पर निःशुल्क बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी हड्डियों की जांच कराकर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त किया। अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष लायन सैय्यद हसनैन कमर दीपू ने की, जबकि संचालन क्लब सचिव लायन नवीन मिश्र ने किया।

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