Jaunpur News: एक हजार के चक्कर में गंवाए 88 हजार रुपये
Jaunpur News: बरसठी के आदमपुर गांव में शशि प्रकाश सिंह ने एक धोखाधड़ी का शिकार होकर अपने गूगल-पे खाते से 88 हजार रुपये खो दिए। उन्हें यह रकम वापस करने के लिए फोन आया, जिसमें आरोपी ने खुद को कस्टमर केयर कर्मचारी बताया। उनके खाते से पैसे कटने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव निवासी एक व्यक्ति से गूगल-पे खाते में आए एक हजार रुपये वापस करने के चक्कर में 88 हजार रुपये गंवा दिया। गांव निवासी शशि प्रकाश सिंह ने तहरीर दकर बताया कि बुधवार को उनके गूगल-पे खाते में एक हजार रुपये कहीं से आ गया। इसके बाद जाहिद अंसारी नाम के व्यक्ति ने खुद को कस्टमर केयर कर्मचारी बताते हुए फोन किया और रकम वापस करने की बात कहीं। झांसे में लेकर उसने शशि के मोबाइल की कॉल को फॉरवर्डिंग करा दी। इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 88 हजार रुपये निकलने का मैसेज आ गया।
मोबाइल पर खाते से धनराशि कटने का मैसेज मिलने पर उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। पीड़ित ने थाने पहुंच मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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