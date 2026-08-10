Jaunpur News: महिला से मारपीट के आरोप में चार पर केस

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर। पवारा थाना क्षेत्र के उमरगंज गांव में रविवार सुबह पुरानी रंजिश को लेकर महिला के साथ मारपीट करने का मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी सीता देवी पत्नी अशोक यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि रविवार सुबह करीब नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर रामआसरे, विमला देवी समेत चार लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में महिला को चोटें आई हैं। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।