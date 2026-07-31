Jaunpur News: कार-टैम्पो की भिड़ंत में टैम्पो चालक की मौत
Jaunpur News: शाहगंज (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत आजमगढ़ मार्ग स्थित कांशीराम आवास के
Jaunpur News: शाहगंज (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत आजमगढ़ मार्ग स्थित कांशीराम आवास के समीप कार व टैम्पो की आमने सामने भिड़ंत में टैम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया।सरपतहा थाना क्षेत्र के भिवरहा गांव निवासी 35 वर्षीय जय प्रकाश यादव पुत्र दयाराम यादव अपने टैम्पो चला कर अपने परिवार की जीविका चलता था। गुरुवार की रात नौ बजे के करीब टैम्पो ले कर आजमगढ़ की तरफ जा रहा था। आजमगढ़ मार्ग स्थित कांशीराम आवास के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार की भिड़ंत हो गई।
जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उक्त घायल युवक को इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस ने परिजनों को दिया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
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