Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: कार गोलम्बर से टकराई, भगत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: केराकत के शहीद भगत सिंह चौराहा पर एक तेज़ रफ्तार कार ने गोलम्बर से टकरा कर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया। कार में सवार एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोग वाहन की हालत देखकर नाराज नजर आए।

कार गोलम्बर से टकराई, भगत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त
कार गोलम्बर से टकराई, भगत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त

Jaunpur News: केराकत (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कस्बा के शहीद भगत सिंह चौराहा पर सोमवार तड़के करीब 3:15 बजे एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गोलम्बर से टकरा गई। हादसे में गोलम्बर पर स्थापित शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। कार में सवार एक ही परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी केराकत पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।घायल सभी लोग केराकत कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव के निवासी हैं।

उनकी पहचान 24 वर्षीय शिवम मिश्रा, 19 वर्षीय आशुतोष पाठक, 16 वर्षीय मानवी पाठक, 73 वर्षीय राधिका पाठक, 74 वर्षीय सुभाष पाठक, 42 वर्षीय कौशल पाठक तथा 40 वर्षीय सुधा पाठक के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी। दुर्घटना में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।