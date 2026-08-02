Jaunpur News: भाकियू ने की पंचायत, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
Jaunpur News: मड़ियाहूं में भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को किसानों और मजदूरों की समस्याओं के लिए पंचायत आयोजित की। पंचायत में मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया, जिसमें सिंचाई, खाद, बिजली, और मजदूरों के मुद्दों का समाधान करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
Jaunpur News: मड़ियाहूं। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के बैनर तले शनिवार को तहसील परिसर में किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर पंचायत आयोजित की गई। पंचायत के बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय मांगपत्र नायब तहसीलदार शीतला प्रसाद को सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मराज पटेल तथा मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव राजनाथ यादव रहे। वक्ताओं ने सिंचाई, खाद, बिजली, पशु स्वास्थ्य और मजदूरों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। मांगपत्र में शारदा सहायक खंड-39 के जमालापुर रजवाहा, भन्नौर व किसुनपुर माइनर के टेल तक पानी पहुंचाने, सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाने, स्मार्ट मीटर हटाकर पुरानी बिजली व्यवस्था लागू करने, कृषि उत्पादों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने, चार श्रम कानून वापस लेने तथा मनरेगा में 200 कार्य दिवस और न्यूनतम 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित करने की मांग की गई है।
इस मौके पर कमलेश गौतम, राकेश चंद्र मौर्य, अक्षैबर नाथ पटेल, सुनील कुमार यादव, अशर्फी पटेल, उर्मिला सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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