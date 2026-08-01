Jaunpur News: अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा
Jaunpur News: शाहगंज के एक निजी अस्पताल में चार वर्षीय बालक पियूष की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। आरोप है कि चिकित्सक ने उसे पेट दर्द के लिए एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।
Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान चार वर्षीय बालक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि चिकित्सक ने पेट दर्द पर बेटे को एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आंबेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी राहुल का चार वर्षीय पुत्र पियूष शनिवार सुबह अचानक बीमार हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए शाहगंज के एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर गांव निवासी नाना सुरेश कुमार का कहना है कि बच्चे को पेट दर्द की शिकायत थी।
लेकिन चिकित्सक ने सर्प दंश की आशंका जताकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। वहीं डाक्टर का कहना है कि बच्चे के पैर में सांप ने डंसा था। जिसका इलाज किया जा रहा था। परिजन हायर सेंटर ले जा रहें थे। जिसके बाद रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।
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