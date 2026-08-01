Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: शाहगंज के एक निजी अस्पताल में चार वर्षीय बालक पियूष की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। आरोप है कि चिकित्सक ने उसे पेट दर्द के लिए एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की।

Jaunpur News: अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान चार वर्षीय बालक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि चिकित्सक ने पेट दर्द पर बेटे को एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आंबेडकरनगर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव निवासी राहुल का चार वर्षीय पुत्र पियूष शनिवार सुबह अचानक बीमार हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए शाहगंज के एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के जल्दीपुर गांव निवासी नाना सुरेश कुमार का कहना है कि बच्चे को पेट दर्द की शिकायत थी।

लेकिन चिकित्सक ने सर्प दंश की आशंका जताकर एंटी वेनम इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।इससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। वहीं डाक्टर का कहना है कि बच्चे के पैर में सांप ने डंसा था। जिसका इलाज किया जा रहा था। परिजन हायर सेंटर ले जा रहें थे। जिसके बाद रास्ते में बच्चे की मौत हो गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Shahganj Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।