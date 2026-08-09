Jaunpur News: सड़क किनारे खड़ा ई-रिक्शा चोरी
Jaunpur News: शाहगंज के भटियारी सराय मोहल्ले में एक ई-रिक्शा चोरी हो गया। पीड़ित मोहम्मद वसीम ने पुलिस को तहरीर दी और चोरी की शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की।
Jaunpur News: शाहगंज। नगर के अयोध्या मार्ग स्थित भटियारी सराय मोहल्ले में फैमिली कलेक्शन के सामने खड़ा ई-रिक्शा शुक्रवार रात चोरी हो गया। शनिवार सुबह वाहन गायब मिलने पर पीड़ित ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई और ई-रिक्शा बरामद करने की मांग की। भटियारी सराय निवासी मोहम्मद वसीम पुत्र नजर मोहम्मद ने बताया कि उसने अपना ई-रिक्शा फैमिली कलेक्शन के सामने खड़ा किया था और घर चला गया। शनिवार सुबह करीब सात बजे पहुंचा तो ई-रिक्शा गायब था। आसपास काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पीड़ित ने आशंका जताई कि रात में अज्ञात चोर ई-रिक्शा चोरी कर ले गया।
प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
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