Jaunpur News: हाईवे परियोजनाओं में लंबित मुआवजा भुगतान जल्द पूरा करें: डीएम

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और लंबित मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवार्ड घोषित होने के बाद किसी भी पात्र किसान हो या भू-स्वामी को मुआवजा पाने के लिए अनाआवश्यक इंतजार नहीं करना पड़े। सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर भुगतान जल्द पूरा कराया जाए।समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135ए (जौनपुर-शाहगंज पैकेज-2), 135ए (सिटी बाईपास), एनएच 233 (घाघरा-वाराणसी ब्रिज), तथा 135ए (जौनपुर पश्चिमी बाईपास) की परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, अवार्ड की स्थिति एवं लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-135ए (जौनपुर-अकबरपुर पैकेज-2) परियोजना की लंबाई करीब 30.50 किमी. है। इसके तहत 35 गांव प्रभावित हैं, जिनमें अधिकांश भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और करीब 90 प्रतिशत निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है। डीएम ने बचे हुए कार्य भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सिटी बाईपास परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि करीब 28 किमी. लंबी इस परियोजना में अधिकांश गांवों में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग-233 (वाराणसी-आजमगढ़) परियोजना की लंबाई करीब 16 किमी. है। जिसमें 08 किमी. भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है। डीएम ने राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों एवं अन्य तकनीकी कारणों से लंबित प्रकरणों का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135ए (जौनपुर पश्चिमी बाईपास) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि यह परियोजना जनपद की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण एवं लंबित मुआवजा से संबंधित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें तथा किसानों एवं प्रभावित परिवारों से समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। इस दौरान बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, एनएचआई के अधिकारी, संबंधित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जिला सूचना अधिकारी, तथा राजस्व एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।