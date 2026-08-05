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Jaunpur News: ओटीडी सेल की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में ओटीडी सेल की पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के आंकड़ों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जनपद के आर्थिक विकास का सही आकलन करने पर जोर दिया गया।

Jaunpur News: ओटीडी सेल की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला ओटीडी सेल की प्रथम त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सकल जिला घरेलू उत्पाद से संबंधित विभिन्न विभागों की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा, निर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवायें तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़े विभागों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जनपद के आर्थिक विकास का सही आकलन तभी संभव है, जब सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को पूर्ण पारदर्शिता, शुद्धता एवं समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराएं।

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आंकड़ों के संकलन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी सूचनाएं समयावधि में ओटीडी सेल को उपलब्ध कराई जाएं। इस मौके पर सीडीओ ध्रुव खाड़िया, एडीएम-एफआर परमानंद झा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण कुमार यादव, उपस्थित रहे।

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