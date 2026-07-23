Jaunpur News: जिला महिला अस्पताल में मिली खामियां, डीएम ने लगाई फटकार
Jaunpur News: जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बंद, गंदगी, खराब साफ-सफाई और अन्य खामियों पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने सभी कमियों को तुरंत दूर करने के आदेश दिए और अस्पताल के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान तमाम खामियां मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को फटकार लगाई। निरीक्षण में ऑक्सीजन प्लांट बंद मिला, अस्पताल परिसर में गंदगी, कार्यालयों में अव्यवस्था, वार्ड में गंदी बेडशीट, खुला विद्युत बोर्ड, खराब फायर अलार्म और अव्यवस्थित मरीज रजिस्टर मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी कमियां तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। डीएम ने जन आरोग्य केंद्र और टीकाकरण व्यवस्था का निरीक्षण कर अभिलेख देखे। अस्पताल परिसर में कई जगह पान की पीक और गंदगी मिलने पर नाराजगी जताते हुए नियमित साफ-सफाई कराने की बात कहीं।
एमसीएच वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर भोजन और इलाज की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।इस दौरान अस्पताल के शौचालय और स्ट्रेचर भी गंदे मिले। इस पर डीएम ने सफाई व्यवस्था देख रही संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में गंदगी और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कमियों को समयबद्ध तरीके से दूर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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