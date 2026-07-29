Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: साधन सहकारी समिति हीरामनपुर का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। खाद की अनुपलब्धता और कालाबाजारी की लगातार मिल

Jaunpur News: साधन सहकारी समिति हीरामनपुर का निरीक्षण

Jaunpur News: मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। खाद की अनुपलब्धता और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने बुधवार को पंवारा क्षेत्र के सरायबीका बाजार स्थित हीरामनपुर साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति के सचिव अमित कुमार पटेल ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री पंजिका, वितरण रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। मौजूद किसानों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि कई बार समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से बुवाई और फसल की देखभाल प्रभावित होती है। किसानों ने पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने और वितरण व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की मांग की।

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सरायबीका बाजार की निजी खाद दुकानों पर भी सघन जांच अभियान चलाया। इफ़को प्रतिनिधि अजीत यादव ने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।