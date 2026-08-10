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Jaunpur News: दुकान खाली कराने को लेकर विवाद, रुपये मांगने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: शाहगंज के कलेक्टरगंज वार्ड में एक किराये की दुकान को खाली कराने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। दुकानदार ने आरोप लगाया कि शराब कारोबारी ने दुकान खाली करने का दबाव बनाया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस के पास तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

Jaunpur News: दुकान खाली कराने को लेकर विवाद, रुपये मांगने का आरोप

Jaunpur News: शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। नगर के कलेक्टरगंज वार्ड में नगर पालिका की किराये की दुकान खाली कराने को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने एक शराब कारोबारी पर जबरन दुकान खाली कराने का दबाव बनाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कस्बे के चुड़ी मोहल्ला निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कलेक्टरगंज वार्ड में नगर पालिका की दुकान संख्या-08 और 27 में वह दुकान चलाते हैं। दुकान उनके दादा स्व. हीरालाल के नाम किराये पर थी। दादा ने दुकान उनकी मां सुदामा देवी को सौंप दी थी। पीड़ित के अनुसार नगर पालिका के अभिलेखों में भी उनकी मां का नाम दर्ज है।

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शराब कारोबारी का दबाव

आरोप है कि अलीगंज निवासी शराब कारोबारी विवेक सिंह उर्फ बच्चा सिंह दुकान पर कब्जा करने के लिए परिवार पर दबाव बना रहा है। एक अगस्त की रात करीब आठ बजे आरोपी उसकी मां से दुकान की चाबी और कब्जा मांगने लगा। विरोध करने पर अभद्रता करते हुए दुकान खाली करने के बदले आठ लाख रुपये की मांग की गई।

मारपीट और धमकी का आरोप

राजेश का आरोप है कि रुपये नहीं देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट और अभद्रता की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे करीब 13 वर्षीय बेटे के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराया।

पुलिस कार्रवाई

पीड़ित ने तहरीर में कहा है कि आरोपी पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है और दुकान पर कब्जा करने की आशंका को लेकर पहले पुलिस को सूचना दी गई थी। उसने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दिया है।

प्रश्न और उत्तर

यह विवाद किस वार्ड में हुआ?
यह विवाद नगर के कलेक्टरगंज वार्ड में हुआ।
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