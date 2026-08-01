Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: भूमि विवाद में महिला से मारपीट, चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: सुरेरी के राईपुर गांव में पैतृक भूमि के विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट हुई। पीड़िता रानी सिंह ने आरोप लगाया कि चार पट्टीदारों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jaunpur News: भूमि विवाद में महिला से मारपीट, चार पर केस

Jaunpur News: सुरेरी। थाना क्षेत्र के राईपुर गांव में पैतृक भूमि के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट के मामले में पीड़िता की तहरीर पर सुरेरी पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त गांव निवासी रानी सिंह पत्नी स्वर्गीय सुग्रीव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे पैतृक भूमि के विवाद को लेकर उनके पट्टीदार श्याम बिहारी सिंह, अजीत सिंह, जयप्रकाश सिंह और रामप्रकाश सिंह ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:Etawah Auraiya News: कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:भूमि विवाद में लाठी-डंडे से मारपीट, केस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।