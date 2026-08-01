Jaunpur News: भूमि विवाद में महिला से मारपीट, चार पर केस
Jaunpur News: सुरेरी के राईपुर गांव में पैतृक भूमि के विवाद के चलते एक महिला के साथ मारपीट हुई। पीड़िता रानी सिंह ने आरोप लगाया कि चार पट्टीदारों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Jaunpur News: सुरेरी। थाना क्षेत्र के राईपुर गांव में पैतृक भूमि के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट के मामले में पीड़िता की तहरीर पर सुरेरी पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त गांव निवासी रानी सिंह पत्नी स्वर्गीय सुग्रीव सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे पैतृक भूमि के विवाद को लेकर उनके पट्टीदार श्याम बिहारी सिंह, अजीत सिंह, जयप्रकाश सिंह और रामप्रकाश सिंह ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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