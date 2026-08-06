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Jaunpur News: जर्जर भवन में चल रहा राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर के तियरा में राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय का भवन कई समय से जर्जर अवस्था में है। मरीजों और कर्मचारियों में हादसे का डर बना रहता है, और चिकित्सक की देर से पहुंचने के कारण कई मरीज बिना उपचार लौट गए। स्थानीय लोग अस्पताल की सेवाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं।

जर्जर भवन में चल रहा राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय
जर्जर भवन में चल रहा राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय

Jaunpur News: बदलापुर (जौनपुर),हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय तियरा का भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और छत भी जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने से बारिश का पानी टपक रहा है। मरीजों व कर्मचारियों को हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद अस्पताल का संचालन इसी भवन में किया जा रहा है।

जर्जर भवन की स्थिति

गुरुवार को अस्पताल पहुंचे मरीजों को उस समय निराशा हाथ लगी। जब सुबह साढ़े दस बजे तक चिकित्साधिकारी डॉ. राकेश कुमार अस्पताल नहीं पहुंचे थे। दूर-दराज से आए मरीज चिकित्सक के इंतजार में बैठे रहे। समय पर चिकित्सक के न पहुंचने से कई मरीज बिना उपचार कराए वापस लौट गये।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन के कारण अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को भय के माहौल में बैठना पड़ता है। उन्होंने भवन के पुनर्निर्माण के साथ ही अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाओं को नियमित और समयबद्ध बनाए जाने की मांग की है।

स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर चिकित्सक उपलब्ध रहें और अस्पताल का भवन सुरक्षित बनाया जाए तो क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है। इस बावत चिकित्साधिकारी डा. राकेश कुमार ने बताया कि बारिश के कारण समय से नहीं आ सका।

सवाल और जवाब

जौनपुर के किस अस्पताल की स्थिति जर्जर है?
जौनपुर के राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सालय तियरा का भवन जर्जर अवस्था में है।
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