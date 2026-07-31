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Jaunpur News: मिनी स्टेडियम निर्माण को खिलाड़ियों ने उठाई आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: धर्मापुर ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग तेज हो गई है। पहलवानों और खिलाड़ियों ने खेल मंत्री को मांगपत्र सौंपकर निर्माण कार्य शुरू कराने की गुहार लगाई। 2011 में प्रस्तावित स्टेडियम के लिए भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है, लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ।

Jaunpur News: मिनी स्टेडियम निर्माण को खिलाड़ियों ने उठाई आवाज

Jaunpur News: गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। धर्मापुर ग्राम पंचायत में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। गुरुवार को पूर्व प्रधान लालचंद यादव के नेतृत्व में पहलवानों और खिलाड़ियों ने प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीशचंद्र यादव को मांगपत्र सौंपकर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। मांगपत्र में बताया गया कि वर्ष 2011 में मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके लिए तीन एकड़ भूमि जिला युवा कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। दस बिंदुओं की रिपोर्ट भी महानिदेशक युवा कल्याण लखनऊ को भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

खिलाड़ियों ने कहा कि धर्मापुर अखाड़े से निकले पहलवान और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में क्षेत्र और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में आरक्षित भूमि पर शीघ्र मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना जरूरी है। इस दौरान गया प्रसाद पहलवान, सुनील पहलवान, वीरेंद्र पहलवान, आजाद सिंह यादव समेत अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे।

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