Jaunpur News: हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी की मौत
Jaunpur News: जौनपुर में जिला कारागार में हत्या के मामले में निरुद्ध 82 वर्षीय दयाराम की अचानक मौत हो गई। वह 2022 से जेल में था और उसकी तबीयत कई बार खराब हो चुकी थी। जिला अस्पताल में लाए जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, और मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं।
Jaunpur News: जौनपुर। जिला कारागार में हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी की जिला अस्पताल में मौत हो गई। खुटहन के अशरफा गांव निवासी 82 वर्षीय दयाराम हत्या के मामले में वर्ष 2022 से निरुद्ध था। मंगलवार रात उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। बुधवार को जिला अस्पताल पहुंचाने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटन को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। जेल अधीक्षक पवन कुमार त्रिवेदी ने बताया कि दयाराम की तबीयत पहले भी कई बार खराब हो चुकी थी। कई बार पहले भी अस्पताल भर्ती कराया गया था। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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