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Jaunpur News: सड़क किनारे बना गड्ढा कांवरियों के लिए बना खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: डोभी के वाराणसी-आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-233 पर खुज्झी पेट्रोल पंप के पास गहरे गड्ढे ने कांवरियों और राहगीरों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। प्रशासन ने बड़े वाहनों की आवाजाही रोकने और वन-वे व्यवस्था लागू की है, लेकिन गड्ढे की स्थिति की अनदेखी हो रही है। लोग सुरक्षा के इंतजाम की मांग कर रहे हैं।

Jaunpur News: सड़क किनारे बना गड्ढा कांवरियों के लिए बना खतरा

Jaunpur News: डोभी। चंदवक थाना क्षेत्र के वाराणसी-आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-233 पर खुज्झी पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे बना गहरा गड्ढा सावन में कांवरियों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गड्ढे के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। सावन में बड़ी संख्या में कांवरिये इस मार्ग से पैदल और वाहनों से गुजर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के साथ कई स्थानों पर वन-वे व्यवस्था भी लागू की है। इसके बावजूद एनएच किनारे बना गड्ढा जिम्मेदार विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार गड्ढे के कारण पैदल यात्रियों, कांवरियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

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रात में इसकी स्थिति दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने संबंधित विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तत्काल गड्ढा भरवाने और सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।

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