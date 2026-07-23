Jaunpur News: सड़क किनारे टूटी डाल से हादसे का बना खतरा
Jaunpur News: सरकी गांव के सचिवालय के पास एक बड़ा पेड़ की डाल सड़क पर लटक गई है। स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यह तेज हवा या बारिश में गिर सकती है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इसकी जल्द सफाई की मांग की है, जबकि वन रक्षक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Jaunpur News: सरकी। केराकत-देवगांव मार्ग पर सरकी गांव स्थित ग्रामीण सचिवालय के पास सड़क किनारे पेड़ की एक बड़ी डाल टूटकर लटक गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवा या बारिश के दौरान यह कभी भी गिर सकती है, जिससे राहगीरों के साथ बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द टूटी डाल हटवाने की मांग की है। इस संबंध में वन रक्षक अमित यादव ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी। सूचना मिलने के बाद अब जल्द ही टीम भेजकर टूटी डाल हटवाने की कार्रवाई कराई जाएगी।
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