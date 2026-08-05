Jaunpur News: लकड़ी का खंभा बनाकर दौड़ा दिया 11 हजार वोल्ट का करंट
Jaunpur News: महराजगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सराय पड़री चौराहे के दुर्गादास मार्ग अंगराह गांव
Jaunpur News: महराजगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के सराय पड़री चौराहे के दुर्गादास मार्ग अंगराह गांव में 11 हजार वोल्टेज का करंट बॉस बल्ली के सहारे दौड़ाया जा रहा है। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीण निर्भय प्रताप सिंह ने बताया कि भटपुरा विद्युत उप केंद्र से सराय पड़री फीडर से विद्युत सप्लाई की जाती है। अंगराह गांव के लिए गये संपर्क मार्ग के बीच से बॉस बल्ली के सहारे तार ले जाया गया है। जिसकी शिकायत बिजली विभाग के एक्सईएन से भी की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया।गांव के अमित कुमार पटेल ने बताया कि गांव में पहले से दस, बारह खम्भे बिना तार के खाली पड़े थे, ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से कहा बल्ली को हटाकर खाली पड़ा खंभा लगा दें, लेकिन लगाने के बजाय बिजली विभाग के कर्मचारी उन खंभों को चोरी से बेच दिया।
प्रविंद सिंह ने बताया कि बल्ली, बॉस पर दौड़ रहा 11 हजार वोल्टेज का करंट कभी भी गिर सकता है। राजकुमार पटेल ने कहा बिजली विभाग किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा। बिजली विभाग दो सप्ताह के अंदर बल्ली, बॉस को नहीं हटाया तो ग्रामीणों के साथ भटपुरा विद्युत उप केंद्र का खेराव कर प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में एसडीओ दिनेश कुमार सिंह ने बताया विद्युत विभाग की ओर से योजना बनी है। बॉस बल्ली को चिन्हित कर खंभे लगाए जाएंगे।
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