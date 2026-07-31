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Jaunpur News: मेधावियों को साइकिल देकर किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मुफ्तीगंज में शुभ कान्हा जी संस्थान द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. विजय सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कॉलेज के 30 मेधावियों को साइकिलें भेंट की गईं। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रबंधक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

Jaunpur News: मेधावियों को साइकिल देकर किया सम्मानित

Jaunpur News: मुफ्तीगंज। शुभ कान्हा जी संस्थान खंडहर डगरा में गुरुवार को मेधावी छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. विजय सिंह पूर्व अध्यक्ष शिक्षक संघ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने फीता काटकर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कालेज के तीस मेधावियों को साइकिल वितरित की गई। कालेज की प्रबंधक पूनम यादव और संरक्षक रमेश यादव ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राहुल सिंह, डॉ. शैलेंद्र सिंह, धर्मराज यादव, रामबली यादव आदि लोग उपस्थित रहे।

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