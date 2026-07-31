Jaunpur News: मेधावियों को साइकिल देकर किया सम्मानित
Jaunpur News: मुफ्तीगंज में शुभ कान्हा जी संस्थान द्वारा मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. विजय सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कॉलेज के 30 मेधावियों को साइकिलें भेंट की गईं। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रबंधक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
Jaunpur News: मुफ्तीगंज। शुभ कान्हा जी संस्थान खंडहर डगरा में गुरुवार को मेधावी छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. विजय सिंह पूर्व अध्यक्ष शिक्षक संघ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने फीता काटकर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कालेज के तीस मेधावियों को साइकिल वितरित की गई। कालेज की प्रबंधक पूनम यादव और संरक्षक रमेश यादव ने आए हुए अतिथियों को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राहुल सिंह, डॉ. शैलेंद्र सिंह, धर्मराज यादव, रामबली यादव आदि लोग उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।