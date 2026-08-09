Jaunpur News: कजरी हमारी समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान है: कृपाशंकर सिंह

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। सामाजिक संस्था ‘परिश्रम’ की ओर से शनिवार को जौनपुर शहर के सिद्धार्थ उपवन में कजरी महोत्सव एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक कजरी की ऐसी छटा बिखरी कि पूरा वातावरण सावन के रंग में रंग गया। शुभारंभ पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह और सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने किया। अतिथियों का स्वागत महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने किया। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सावन भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। सावन केवल धार्मिक महीन नहीं, बल्कि लोकगीतों, संगीत और सामाजिक मेल-जोल का भी प्रतीक है। कजरी हमारी समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

ऐसे आयोजन लोगों को अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। कजरी महोत्सव की शुरूआत गायक सुरेश शुक्ला ने पारंपरिक कजरी गीत ‘निबिया की डारी मैया...’ एवं मिर्जापुर की गुलजार केईला कचौड़ी गली सुन कईला बलमु... की प्रस्तुति ने सभी को झूमने पर विवश कर दिया। गायिका गीतांजलि मौर्य ने भी गजरी प्रस्तुत की। संस्था के सचिव अखिलेश चौबे ने सभी अतिथियों, कलाकारों एवं आयोजन में सहयोग करने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी, विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्र, विधायक शाहगंज रमेश सिंह, एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, बीपी सरोज के साथ ही पूर्व विधायक विद्यासागर सोनकर, डॉ. हरेन्द्र सिंह, सुषमा पटेल, डॉ. लीना तिवारी, ओमप्रकाश सिंह, श्याम राज सिंह, सुनीता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।