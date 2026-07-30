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Jaunpur News: सई नदी में फिर बढ़ा जलकुंभी का जाल, बढ़ा हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: - पिछले साल जलकुंभी में फंसकर 11 भैंसों की हो गई थी मौत होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते साल 23अगस्त को सेहमलपुर गांव निवासी कृपाशंकर यादव उर्फ ख

Jaunpur News: सई नदी में फिर बढ़ा जलकुंभी का जाल, बढ़ा हादसे का खतरा

Jaunpur News: जलालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कस्बा स्थित सई नदी पर बने शाही पुल के पावा में जलकुंभी फंसकर जमने लगी है। अगर समय रहते प्रशासन इस जलकुंभी को नहीं हटवाया तो एक बार फिर बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते साल 23अगस्त को सेहमलपुर गांव निवासी कृपाशंकर यादव उर्फ खरबोटू की 11 भैंस नदी में पानी पीने गई और पानी के तेज वेग से भैंसे बहाव में बहते हुए जमी हुई जलकुंभी में फंसकर जलमग्प हो गई थी।

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जलकुंभी का खतरा

इसके बाद प्रशासन की तंद्रा टूटी और जलकुंभी को हटवाने का कार्य कराया गया। कई दिनों के प्रयास के बाद उसे काट कर हटाया गया था। पावा में फंसी जलकुंभी की परत इतनी मोटी हो गई थी कि लोग उसके ऊपर टहलते थे।

प्रशासन की कार्रवाई

ठीक उसी प्रकार इस समय नदी के पानी के साथ जलकुंभी आकर पुल के पावा में फंसकर जमा हो रही है। बाध का पानी छूटने से भारी मात्रा में जलकुंभी पानी के साथ बहते हुए आ रही है। पुल के नीचे पानी पास होने के लिए कुल आठ ताखा बना हुआ है। जिसमें से छह ताखा जाम हो चुकी हैं। दो ताखा से जलकुंभी पानी के साथ पास हो रही हैं। नदी केंद्रीय जल आयोग के कुशल कार्य सहायक बजरंगी यादव ने बताया कि 15 जुलाई से बुधवार तक डेढ़ मीटर नदी का जल स्तर ऊपर उठा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

जलालपुर में जलकुंभी का खतरा कब से बढ़ा है?
जलालपुर में जलकुंभी का खतरा पिछले साल 23 अगस्त को बढ़ा जब भैंसें जलकुंभी में फंसकर जलमग्न हुई थीं।
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