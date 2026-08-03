Jaunpur News: विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल

Jaunpur News: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो के कारण सुरेरी में हलचल मची है। अपना दल एस के अध्यक्ष सभाजीत पटेल ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑडियो में विधायक डॉ. आरके पटेल के खिलाफ जातिसूचक शब्दों और धमकियों का प्रयोग हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jaunpur News: सुरेरी, हिन्दुस्तान संवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो को लेकर रविवार दोपहर क्षेत्र में हलचल तेज हो गई। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले को लेकर अपना दल एस के मड़ियाहूं विधानसभा अध्यक्ष सभाजीत पटेल के नेतृत्व में करीब 100 कार्यकर्ता सुरेरी थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सभाजीत पटेल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि वायरल ऑडियो में मड़ियाहूं के विधायक डॉ. आरके पटेल के विरुद्ध जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, गाली-गलौज और धमकी भरी बातें की गई हैं। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि ऑडियो में फरवरी के बाद विधायक को खुद देख लूंगा जैसी बातें कही गई हैं। साथ ही विधायक की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया गया है。

पुलिस की प्रतिक्रिया तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वायरल ऑडियो सही है तो इससे विधायक की जान-माल एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

दहशत का माहौल तहरीर में एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल से उनके और उनके भाई के खिलाफ लोगों को दिखाकर दहशत का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस वायरल ऑडियो की सत्यता और उसमें सुनाई दे रही आवाजों की जांच करा रही है। थानाध्यक्ष सुरेरी दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सभाजीत पटेल की तहरीर के आधार पर संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाने पर जाने वालों में जिला पंचायत सदस्य डॉ.सुनीता वर्मा, राकेश मिश्रा उर्फ मुन्ना गुरु, एडवोकेट रामविलास यादव, मंगेश यादव, जय सिंह, जिलेदार पटेल, ए सरोज वर्मा, सुनील पटेल, राजेश पटेल, रविंद्र पटेल उर्फ डब्बू पटेल समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।