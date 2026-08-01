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Jaunpur News: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बक्शा विकास खंड के लेदुका गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवशंकर पांडेय के निधन पर शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य जयशंकर दुबे ने की। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कई नेता इस शोकसभा में शामिल हुए।

Jaunpur News: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को दी गई श्रद्धांजलि

Jaunpur News: नौपेड़वा। बक्शा विकास खंड के लेदुका गांव में शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस के नेता 82 वर्षीय शिवशंकर पांडेय के निधन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोकसभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बख्खोपुर छंगापुर गांव निवासी शिवशंकर पांडेय के निधन पर आयोजित शोकसभा की अध्यक्षता पीसीसी सदस्य एवं उत्तर प्रदेश विचार विभाग के महासचिव जयशंकर दुबे ने की। बैठक में दो मिनट का मौन रखकर गतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोकसभा में मंडल अध्यक्ष महात्मा शुक्ल, कमला प्रसाद तिवारी, नंदलाल पांडेय, सुनील कुमार श्रीवास्तव, महेश दुबे, मुंशी राजा, बाबा दुबे, अर्जुन गुप्ता, शिवश्री गुप्ता सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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