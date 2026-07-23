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Jaunpur News: हाउस अरेस्ट से छूटे कांग्रेस नेता ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: बक्शा विकास खंड के हैदरपुर गांव के कांग्रेस नेता डॉ. प्रभात विक्रम सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। रिहा होने के बाद, उन्होंने समर्थकों के साथ गांधी प्रतिमा स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया और खंड विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी मांगों पर कार्रवाई की अपील की।

Jaunpur News: हाउस अरेस्ट से छूटे कांग्रेस नेता ने सौंपा ज्ञापन

Jaunpur News: नौपेड़वा। बक्शा विकास खंड के हैदरपुर गांव निवासी कांग्रेस नेता डॉ. प्रभात विक्रम सिंह को बुधवार देर रात तेजीबाजार पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। गुरुवार को दोपहर बाद रिहा होने पर वह समर्थकों के साथ बक्शा ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद डॉ. प्रभात विक्रम सिंह ने समर्थक चन्द्रजीत गुप्ता के साथ खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे और एडीओ आईएसबी संजय श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगों पर कार्रवाई की मांग की।

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