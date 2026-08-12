Jaunpur News: झूठे बोल और धोखा देकर व्यापार करना पाप: आत्मानंद
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर कस्बा में आत्मप्रकाश जनकल्याण सत्संग समिति के तत्वावधान में शिवमंदिर गौरा के पास चल रहे आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सत्संग समारोह में सोम
Jaunpur News: गौराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। गौराबादशाहपुर कस्बा में आत्मप्रकाश जनकल्याण सत्संग समिति के तत्वावधान में शिवमंदिर गौरा के पास चल रहे आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सत्संग समारोह में सोमवार की रात आत्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि भागवत कथा सुनने से जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि झूठ बोलकर और धोखा देकर व्यापार मत करो। नाप तौल में गड़बड़ी न करो। यह ठीक नहीं है। बड़ा पाप है। झूठ, छल, कपट और बेईमानी से बचो। जीवन सफल होगा। कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा से पूर्व भक्तों ने कथा वाचक आत्मानंद सरस्वती महाराज जी का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया।
आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान संतोष कुमार बाबा, प्रमोद चंद, विनोद कुमार, राजकुमार, प्रवेश कुमार, राजकुमार साहू, सतीश साहू, धर्मेन्द्र कुमार, शीशवंश सिंह मौजूद थे।
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