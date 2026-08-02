Jaunpur News: संपूर्ण समाधान दिवस में 50 से अधिक मामले हुए निस्तारित
Jaunpur News: जौनपुर में शनिवार को सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। मछलीशहर तहसील में 416 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 37 का मौके पर निस्तारण हुआ। स्थानीय निवासियों ने विभिन्न समस्याओं की शिकायतें की। उपजिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। अन्य तहसीलों में भी शिकायतों का समाधान हुआ।
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। जिले के सभी छह तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन मछलीशहर तहसील में हुआ। यहां मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया ने लोगों की फरियाद सुनी। मौके पर आए 416 शिकायती पत्रों में से 37 का निस्तारण मौके पर किया गया। जमालपुर निवासी शिव शंकर ने अपनी आराजी मीरपुर खास में लेखपाल द्वारा वरासत दर्ज करने में हीलाहवाली करने, कुरनी निवासी सुरेश कुमार मौर्य ने स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस में रिपोर्ट न लगने, ग्रामसभा बखोपुर के लोग आबादी से शराब ठेका हटवाने, रामपुर कुंदहा निवासी गया प्रसाद अपनी बाल्हामऊ की भूमधरी आराजी से कब्जा हटवाने की शिकायत किया।
सीडीओ ने संबंधित विभाग केअधिकारियों, कर्मचारियों को प्रकरण के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय, तहसीलदार हुसैन अहमद, क्षेत्राधिकारी प्रतिमा वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मड़ियाहूं तहसील में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। यहां कुल 55 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें पांच शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष 50 प्रार्थना पत्रों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया। शाहगंज में उपजिलाधिकारी अंकुर कुमार की अध्यक्षता में हुए आयोजन में 96 शिकायतें आईं, जिसमें से नौ का समाधान हुआ। इसी तरह बदलापुर तहसील में एसडीएम विवेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान 49 शिकायती पत्र आए, जिसमें से पांच का मौके पर निस्तारण किया गया।
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