Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: प्रतिबंधित मांस बिक्री के आरोप पर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बरसठी के निगोह बाजार में सावन महीने के दौरान प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप पर हंगामा हुआ। बाजारवासी मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दुकानदार पर भैंसे के मांस की बिक्री का आरोप लगाते हुए उनकी बाइक को थाने भेज दिया। जांच जारी है।

Jaunpur News: प्रतिबंधित मांस बिक्री के आरोप पर हंगामा

Jaunpur News: बरसठी। सावन महीने के दौरान निगोह बाजार में शनिवार को मीट की एक दुकान पर कथित रूप से प्रतिबंधित मांस बेचे जाने के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बाजारवासी मौके पर पहुंच गए और नाराजगी जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। मकान मालकिन मुन्नर देवी ने दुकान संचालक रुस्तम पर भैंसे का मांस बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान भीड़ बढ़ने पर दुकान पर मौजूद युवक मांस लेकर मौके से भाग गया, जबकि उसकी बाइक वहीं छूट गई। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। बाजारवासियों ने मांस की प्रकृति, बिक्री की अनुमति, लाइसेंस समेत अन्य नियमों की जांच कराने की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: अवलेशपुर में मीट की 12 दुकानें ध्वस्त

प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दुकानदार वहां नहीं मिला। उसकी बाइक थाने लाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Bareily News: सावन में फ्राई चिकन और बिरयानी बेचते दो पकड़े गए
ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: कैंटीन में मीट बनने की सूचना पर हंगामा, बंद कराया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।