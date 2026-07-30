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Jaunpur News: विद्यालयों में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। 1 छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं को वैक्सीन के महत्व और सर्वाइक

Jaunpur News: विद्यालयों में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान

Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मड़ियाहूं की ओर से विद्यालयों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है। बुधवार को स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 11 छात्राओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं को वैक्सीन के महत्व और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार भारती ने बताया कि एचपीवी संक्रमण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। किशोरावस्था में यह टीका लगने से भविष्य में इस गंभीर बीमारी का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराएं और किसी भी तरह की भ्रांतियों पर ध्यान न दें। टीकाकरण टीम में डॉ. मंगलेश यादव, आंचल, अमीर चंद्र विद्यार्थी सहित सीएचसी मड़ियाहूं के अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

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