Jaunpur News: पदोन्नति एवं स्वागत समारोह हुआ आयोजन
Jaunpur News: जलालपुर में सीएचसी जलालपुर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। डॉ. आलोक कुमार सिंह को उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉ. अजय कुमार सिंह को अधीक्षक बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोनों का स्वागत किया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
Jaunpur News: जलालपुर। सीएचसी जलालपुर में मंगलवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉ. आलोक कुमार सिंह को उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाये जाने तथा डॉ. अजय कुमार सिंह को अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालपुर बनाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दोनों चिकित्साधिकारियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। नई जिम्मेदारी संभालने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. गौरव सिंह, डॉ.धीरज सोनी, आशुतोष सिंह,राकेश चौबे विकास मौर्या आदि रहे।
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