Jaunpur News: रविदास जयंती पर निकली कलश यात्रा
Jaunpur News: मड़ियाहूं में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता अभियान के तहत कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शीतलगंज मंडल से शुरू होकर मड़ियाहूं मंडल पहुंची। कार्यक्रम में संत रविदास के विचारों का प्रचार करते हुए सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया गया।
Jaunpur News: मड़ियाहूं। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता अभियान के तहत बुधवार को उनकी जन्मस्थली की पावन मिट्टी लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा मड़ियाहूं विधानसभा के शीतलगंज मंडल से शुरू होकर मड़ियाहूं मंडल पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के विचारों का प्रचार-प्रसार करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। शीतलगंज मंडल में मंडल अध्यक्ष भगवान दास पटेल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में संत गुरु रविदास के जीवन और उनके सामाजिक संदेशों के बारे बताया। इसके बाद कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मड़ियाहूं मंडल पहुंची। मड़ियाहूं मंडल में मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल, महामंत्री चंदन केसरी, नितेश सेठ, दिलीप साहू और बिनोद जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण किया।
यात्रा के दौरान लोगों से संत गुरु रविदास के बताए समता, भाईचारे और मानवता के मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल रहे।
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