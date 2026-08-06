Jaunpur News: स्वास्थ्य कर्मी मिले अनुपस्थित, वेतन रोकने के निर्देश
Jaunpur News: - रंजीतपुर और परियावा पीएचसी पर कार्रवाई, कुद्दूपुर में व्यवस्थाएं मिलीं संतोषजनक निर्देश दिए। रंजीतपुर पीएचसी पर निरीक्षण के समय डॉ. तूईना समीम, फार्
Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम ने बुधवार को पीएचसी रंजीतपुर, परियावा और कुद्दूपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मी बिना अनुमति अनुपस्थित मिले, जिसपर सीएमओ ने उनके वेतन रोकने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। रंजीतपुर पीएचसी पर निरीक्षण के समय डॉ. तूईना समीम, फार्मासिस्ट धर्मेंद्र यादव और लैब टेक्नीशियन प्रभावती मौर्य अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर तीनों के वेतन रोकने तथा उनसे जवाब-तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को समय से उपस्थित होकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके बाद परियावां पीएचसी के निरीक्षण में चिकित्सा अधिकारी, वार्ड बॉय और एएनएम अनुपस्थित पाए गए। सीएमओ ने इनके भी वेतन रोकने के निर्देश दिए। यहां साफ-सफाई संतोषजनक मिली और आवश्यक दवाएं उपलब्ध पाई गईं। फार्मासिस्ट को डीवीडीएम पोर्टल पर औषधियों से संबंधित सभी प्रविष्टियां समयबद्ध तरीके से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। कुद्दूपुर पीएचसी में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित मिले। यहां टीकाकरण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होता पाया गया। सीएमओ ने चिकित्सा प्रभारी को एचपीवी वैक्सीन के तहत पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा ई-कवच पोर्टल पर समय से सभी प्रविष्टियां अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि टीकाकरण की प्रभावी निगरानी और अभिलेखों का समुचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।