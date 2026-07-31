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Jaunpur News: आरोपी भोले राजभर के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: जौनपुर में चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोले राजभर के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व न्यायालय के आदेश के अनुसार, पुलिस और राजस्व टीम ने सरकारी भूमि पर बने पक्के मकान और बाउंड्रीवाल को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए।

Jaunpur News: आरोपी भोले राजभर के अवैध मकान पर चला बुलडोजर

Jaunpur News: जौनपुर, संवाददाता। चर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी भोले राजभर के अवैध निर्माण पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के लपरी जपटापुर गांव में तहसीलदार शाहगंज की मौजूदगी में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ध्वस्तीकरण कराया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई राजस्व न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में की गई। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक भोले पुत्र जियालाल ने ग्राम लपरी परगना अंगुली तहसील शाहगंज में करीब पांच वर्षों से सरकारी भूमि पर पक्का मकान, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा था।

स्थलीय निरीक्षण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार न्यायालय ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था। प्रतिवादी को नोटिस जारी कर आपत्ति दाखिल करने का अवसर भी दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई। प्रशासन का कहना है कि दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के बाद आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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