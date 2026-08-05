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Jaunpur News: बरगुदर पुल से सई नदी में कूदी बीएससी की छात्रा, दो घंटे बाद मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: सिकरारा क्षेत्र में एक बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा श्वेता प्रजापति ने बुधवार सुबह सई नदी में कूदकर आत्महत्या की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को निकाल लिया। छात्रा का परिवार और ग्रामीण शोक में डूब गए हैं।

Jaunpur News: बरगुदर पुल से सई नदी में कूदी बीएससी की छात्रा, दो घंटे बाद मिला शव

Jaunpur News: सिकरारा(जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के बरगुदर पुल से बुधवार सुबह सई नदी में छलांग लगाकर एक बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा ने जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब दो घंटे तक चले तलाश अभियान के बाद छात्रा का शव नदी से बरामद कर लिया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। डीहजहनिया गांव निवासी मुन्नालाल प्रजापति की पुत्री श्वेता प्रजापति क्षेत्र के गुलजारगंज-रईया स्थित एक डिग्री कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह करीब सात बजे वह किसी बात से नाराज होकर घर से साइकिल लेकर निकली और बरगुदर पुल पर पहुंचकर सई नदी में छलांग लगा दी।मौके

से छात्रा की लाल रंग की साइकिल और चप्पल मिला। घटना के समय पुल से गुजर रहे राहगीरों ने छात्रा को नदी में कूदते देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारकर तलाश अभियान शुरू कराया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुल से लगभग 50 मीटर आगे नदी में छात्रा का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्रा के परिजन मौके पर पहुंच गए।

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