Jaunpur News: गुरु रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान शुरू
Jaunpur News: जलालपुर, भाजपा ने संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत काशी में हुई, जहाँ विभिन्न मंडलों में आयोजन किए गए। कार्यकर्ताओं ने संत के आदर्शों को फैलाने का संकल्प लिया।
Jaunpur News: जलालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की औपचारिक शुरुआत संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, काशी में आयोजित भव्य कार्यक्रम से हुई। जिले के विभिन्न मंडलों में भी अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाध्यक्ष डॉ.अजय कुमार सिंह ने पूरेव स्थित बड़कू हनुमान मंदिर आश्रम पहुंचकर महंत रामदास महाराज का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इसके उपरांत बीवनमऊ स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा के समक्ष 65 दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सेवा का प्रेरणास्रोत है। भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज में समरसता और सद्भाव को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। समरसता संकल्प अभियान इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है。
अभियान की गतिविधियाँ
अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न मठों एवं मंदिरों में संत-महात्माओं का सम्मान किया गया तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास के चित्र एवं प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सामाजिक समरसता एवं सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया।इस मौके पर विपिन सिंह, मनोज दुबे, अतुल कुमार पांडेय, रणविजय सिंह, कृष्णचंद्र चौबे,श्रवण गुप्ता,अनुपमा राय, सुशील निषाद, विकास पाल,विपिन मिश्रा, सौरभ गुप्ता, किशन सिंह, भैयालाल सरोज आदि रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।