Jaunpur News: गुरु रविदास जयंती पर समरसता संकल्प अभियान शुरू

Jaunpur News: जलालपुर, हिन्दुस्तान संवाद। संत शिरोमणि संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की औपचारिक शुरुआत संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, काशी में आयोजित भव्य कार्यक्रम से हुई। जिले के विभिन्न मंडलों में भी अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाध्यक्ष डॉ.अजय कुमार सिंह ने पूरेव स्थित बड़कू हनुमान मंदिर आश्रम पहुंचकर महंत रामदास महाराज का माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इसके उपरांत बीवनमऊ स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा के समक्ष 65 दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सेवा का प्रेरणास्रोत है। भारतीय जनता पार्टी उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने तथा समाज में समरसता और सद्भाव को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। समरसता संकल्प अभियान इसी उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है。