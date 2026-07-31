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Jaunpur News: मानव तस्करी विरोध दिवस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर भदखिन इंटर कॉलेज में जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा भारती ने छात्रों को मानव तस्करी और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई। विद्यार्थियों ने समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया।

Jaunpur News: मानव तस्करी विरोध दिवस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Jaunpur News: सुरेरी, हिन्दुस्तान संवाद। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर गुरुवार को मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में भदखिन इंटर कॉलेज में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पूजा भारती ने मानव तस्करी, साइबर अपराध एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजा भारती ने किया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ साइबर ठगी, फर्जी नौकरी का झांसा, ऑनलाइन लोन व निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, ओटीपी, एटीएम, पैन कार्ड एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से होने वाले साइबर अपराधों के प्रति लोगों को सतर्क करना है।

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विशेष अतिथि के विचार

इस अवसर पर उमाशंकर, जयदेवी, पूजा भारती एवं आनंद राव ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्र-छात्राओं से किसी भी प्रकार के लालच या झांसे में न आने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन उमाशंकर ने किया, जबकि अंत में पूजा भारती ने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव तस्करी एवं साइबर अपराध के प्रति स्वयं जागरूक रहने और समाज को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है?
प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है।
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