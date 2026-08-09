Jaunpur News: युवक पर हमला करने का लगाया आरोप
Jaunpur News: शाहगंज के परासिन गांव में रीता पत्नी जय प्रकाश सिंह ने अपने बेटे अनमोल सिंह के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अनमोल को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Jaunpur News: शाहगंज। कोतवाली क्षेत्र के परासिन गांव निवासी रीता पत्नी जय प्रकाश सिंह ने छह लोगों पर अपने बेटे अनमोल सिंह के साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तहरीर के अनुसार करीब दस दिन पहले अनमोल की गोल्हागौर गांव निवासी कुछ लोगों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि छह अगस्त की रात करीब 8:30 बजे अनमोल बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में छह लोगों ने उसे रोककर मारपीट की।
महिला ने हमलावरों पर आभूषण समेत नगदी लूटने का आरोप लगाया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए चले गए। परिजन घायल अनमोल को लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने उसे राजकीय चिकित्सालय भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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