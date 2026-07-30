Jaunpur News: दुष्कर्म का आरोपी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार
Jaunpur News: खेतासराय में एक आरोपी को शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए आरोपी ने शादी से इनकार किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की।
Jaunpur News: खेतासराय। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भवती होने पर पीड़िता की सहमति के बिना गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को खेतासराय पुलिस ने गुरुवार को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की बहन ने 12 जून को गांव निवासी गुलशन बिंद के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज था।
उसकी तलाश की जा रही थी। गुरुवार को खेतासराय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।