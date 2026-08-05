Jaunpur News: टीकाकरण के दौरान एएनएम से अभद्रता का आरोप
Jaunpur News: मड़ियाहूं में टीडीएम एवं एचपीवी टीकाकरण अभियान के दौरान एएनएम ज्योति यादव ने विद्यालय के प्रबंधक पर अभद्रता का आरोप लगाया है। प्रबंधक ने आरोप को निराधार बताते हुए एएनएम पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जांच की जाएगी।
Jaunpur News: मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। टीडीएम एवं एचपीवी टीकाकरण अभियान के दौरान नगर के एक विद्यालय में ड्यूटी पर गई एएनएम ने अभद्रता का आरोप लगाया है। प्रबंधक ने आरोप को निराधार बताया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मड़ियाहूं में तैनात एएनएम ज्योति यादव ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय के प्रबंधक पर अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज देने का आरोप लगाया है। एएनएम ज्योति यादव ने बताया कि मंगलवार को उनकी ड्यूटी नगर के एक विद्यालय में टीडीएम एवं एचपीवी टीकाकरण अभियान के लिए लगाई गई थी। उनके साथ सहयोगी एएनएम चंद्रावती भी मौजूद थीं। आरोप है कि टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रबंधक ने अभियान में बाधा उत्पन्न की और उनके साथ अभद्रता की।
जबकि प्रबंधक ने बताया कि उन्होंने टीकाकरण में सहयोग करते हुए विद्यालय के सभी बच्चों को एक दिन पूर्व टीकाकरण के लिए बुलाया था। उन्होंने आरोप को निराधार बताते हुए एएनएम पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। एएनएम ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार भारती ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी मड़ियाहूं को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उधर, प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें अभी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र मिलने पर जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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