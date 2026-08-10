Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jaunpur News: मानदेय के रुपये मांगने का आरोप, पुलिस से की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

Jaunpur News: बरसठी के महमदपुर गांव में सामुदायिक शौचालय की महिला केयरटेकर के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निलंबित ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर यादव ने पत्नी के खाते में आए 42 हजार रुपये के मानदेय को जबरन मांगने का प्रयास किया और कथित तौर पर मारपीट की धमकी दी।

Jaunpur News: मानदेय के रुपये मांगने का आरोप, पुलिस से की शिकायत

Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। विकासखंड के महमदपुर गांव में सामुदायिक शौचालय की महिला केयरटेकर के खाते में आए छह माह के मानदेय के 42 हजार रुपये निलंबित प्रधान को जबरन मांगने का आरोप लगाते हुए उसके पति ने मड़ियाहूं कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। रविवार को दी गई तहरीर में केयरटेकर चंद्रावती के पति आसाराम ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी गांव स्थित सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर के पद पर कार्यरत हैं और नियमित रूप से साफ-सफाई करती हैं। छह माह से रुका हुआ मानदेय हाल ही में उनके खाते में 42 हजार रुपये आया है। आरोप है कि गांव के निलंबित ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर यादव मानदेय की धनराशि जबरन मांग रहे हैं।

रुपये नहीं देने पर अभद्रता की और मारपीट करने की धमकी दी जा रही है। इससे परिवार भयभीत है। आसाराम ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Jaunpur Latest News Jaunpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।