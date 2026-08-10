Jaunpur News: मानदेय के रुपये मांगने का आरोप, पुलिस से की शिकायत
Jaunpur News: बरसठी के महमदपुर गांव में सामुदायिक शौचालय की महिला केयरटेकर के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि निलंबित ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर यादव ने पत्नी के खाते में आए 42 हजार रुपये के मानदेय को जबरन मांगने का प्रयास किया और कथित तौर पर मारपीट की धमकी दी।
Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। विकासखंड के महमदपुर गांव में सामुदायिक शौचालय की महिला केयरटेकर के खाते में आए छह माह के मानदेय के 42 हजार रुपये निलंबित प्रधान को जबरन मांगने का आरोप लगाते हुए उसके पति ने मड़ियाहूं कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। रविवार को दी गई तहरीर में केयरटेकर चंद्रावती के पति आसाराम ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी गांव स्थित सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर के पद पर कार्यरत हैं और नियमित रूप से साफ-सफाई करती हैं। छह माह से रुका हुआ मानदेय हाल ही में उनके खाते में 42 हजार रुपये आया है। आरोप है कि गांव के निलंबित ग्राम प्रधान इंद्र बहादुर यादव मानदेय की धनराशि जबरन मांग रहे हैं।
रुपये नहीं देने पर अभद्रता की और मारपीट करने की धमकी दी जा रही है। इससे परिवार भयभीत है। आसाराम ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
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