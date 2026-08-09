Jaunpur News: पेड़ गिरने से बिजली का पोल और हाईटेंशन तार टूटा
Jaunpur News: शनिवार शाम को निगोह से मीरगंज जाने वाले मार्ग पर आदमपुर गांव के पास एक बबूल का पेड़ अचानक गिर गया। इससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया और बिजली के पोल भी टूट गए। घटना की सूचना वन विभाग और बिजली विभाग को दी गई और व्यवस्था बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं।
Jaunpur News: बरसठी, हिन्दुस्तान संवाद। शनिवार शाम को निगोह से मीरगंज जाने वाले मार्ग पर आदमपुर गांव के पास अचानक बबूल का पेड़ उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। पेड़ की चपेट में आने से बिजली का पोल और हाईटेंशन तार भी टूट गए, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। पेड़ और बिजली के तार सड़क पर गिरने से राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा। घटना की सूचना वन विभाग और बिजली विभाग को दी गई। बिजली काटी गई और वन विभाग के सिपाही रवि यादव मौके पर पहुंचे और पेड़ हटाकर रास्ता खुलवाने के लिए प्रयासरत है।
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