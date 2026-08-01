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Jaunpur News: आठ के खिलाफ अपहरण और लूट का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: थानागद्दी में शादी समारोह में आए व्यक्ति का अपहरण और रुपये लूटने का मामला सामने आया है। बेबी बानो ने शिकायत की कि उनके पति को भाग कर ले जाते हुए धारदार हथियार से हमला कर 50,000 रुपये लूटे गए। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने SSP से संपर्क किया।

Jaunpur News: आठ के खिलाफ अपहरण और लूट का केस

Jaunpur News: थानागद्दी। केराकत कोतवाली क्षेत्र के थानागद्दी में शादी समारोह में आए व्यक्ति के अपहरण, हमला कर रुपये लूटने के आरोप में पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। थाना गौराबादशाहपुर के उमरीपारा निवासी बेबी बानो ने आरोप लगाया कि वह 22 जुलाई को पति और बच्चों के साथ थानागद्दी स्थित मायके में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई थीं। उनके पति बैंक से 50 हजार रुपये निकालकर लाए थे। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर माजिद, इम्तियाज, जमई, वसीम, इदू, अनीश, आसिफ और करिया ने उनके पति को बुलाकर ले गए।

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धारदार हथियार से हमला कर रुपये लूट लिए। स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। हारकर एसएसपी से शिकायत की।

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