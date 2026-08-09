Jaunpur News: कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम को रवाना
Jaunpur News: क्षेत्र के महरौड़ा गांव से कांवरियों का एक जत्था शनिवार को बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। गांव से निकलने से पहले ग्रामीणों ने कांवरियों का स
Jaunpur News: खेतासराय। क्षेत्र के महरौड़ा गांव से कांवरियों का एक जत्था शनिवार को बाबा बैजनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुआ। गांव से निकलने से पहले ग्रामीणों ने कांवरियों का स्वागत किया। जत्थे में लगभग डेढ़ सौ कांवरिए शामिल हैं। महरौड़ा गांव से कांवर लेकर बाबा बैजनाथ धाम जाने का सिलसिला पिछले 18 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस गांव के शिवभक्त हर वर्ष कांवर लेकर देवघर जलाभिषेक करने जाते हैं। गांव से प्रस्थान करने से पहले कांवरियों ने गांव के शिव मंदिर पर पूजा अर्चना किया। डीजे के भक्ति संगीत पर पूरे गांव का भ्रमण किया।
इस दौरान हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस बार गांव की महिलाएं भी कांवर यात्रा में शामिल हुई। जत्था में फूलमन बिंद, राधेश्याम, अच्छेलाल, बाबूराम, रामधारी, पप्पू गौतम, जितेन्द्र, दिलीप कुमार समेत लगभग डेढ़ सौ कांवरिए शामिल रहे।
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