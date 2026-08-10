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Jaunpur News: गुरु रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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Jaunpur News: रामनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाना था। पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह ने यात्रा में भाग लिया और संत रविदास के विचारों को समाज में अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Jaunpur News: गुरु रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

Jaunpur News: रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के नेवढ़िया मंडल में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। कलश यात्रा श्री रामजानकी मंदिर नेवढ़िया से शुरू होकर बशीरपुर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंची। मुख्य अतिथि जफराबाद के पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह ने कलश लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा में सहभागिता की। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपने विचारों और जीवन के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता एवं मानवता का संदेश दिया।

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उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा मजबूत करने के लिए सभी को संत रविदास के विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस अवसर पर सामाजिक समरसता और सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया गया और यात्रा में मंडल अध्यक्ष सुशील पटेल, शिवशंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, लुट्टूर सिंह, संजू पटेल, दिनेश सिंह, प्रधान सुनीता पटेल, मंडल मंत्री अनिल मिश्रा, उद्रेश पटेल, संजीव श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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