Jaunpur News: स्कूल के लिए निकली छात्रा लापता, अपहरण का केस दर्ज
Jaunpur News: रामनगर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली और लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। छात्रा की तलाश के लिए पुलिस ने दबिश दी। मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
Jaunpur News: रामनगर, हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के एक गांव से स्कूल जाने के लिए घर से निकली 16 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा 30 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में गांव का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
इसके बाद परिजनों ने नेवढ़िया थाने में तहरीर देकर छात्रा की सकुशल बरामदगी और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष निखिलेश तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा छात्रा की शीघ्र बरामदगी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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