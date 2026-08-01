Jaunpur News: स्कूल जाते समय किशोरी लापता

Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र एक गाँव की 16 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली और लापता हो गई। होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार किशोरी 30 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में गांव का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।परिजनों