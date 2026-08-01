Jaunpur News: स्कूल जाते समय किशोरी लापता
Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर) की 16 वर्षीय छात्रा घर से स्कूल जाते समय लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया है।
Jaunpur News: रामनगर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। नेवढ़िया थाना क्षेत्र एक गाँव की 16 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली और लापता हो गई। होने का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार किशोरी 30 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में गांव का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।परिजनों
ने घटना की सूचना नेवढ़िया थाने में देकर बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष निखिलेश तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा किशोरी की शीघ्र बरामदगी के लिए टीमों को लगाया गया है।
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