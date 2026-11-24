भारतीय संस्कृति और हिंदू विवाह परंपराओं का आकर्षण सात समंदर पार जापान तक पहुंच गया। लखनऊ में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए जापानी दंपती को भारतीय रीति-रिवाज इतने पसंद आए कि उन्होंने खुद भी इसी परंपरा से शादी कर ली। इस विवाह में उनके बच्चे साक्षी बने।

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। भारतीय संस्कृति की जड़ें और सनातन परंपराओं की खूबसूरती सात समंदर पार भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हिंदू विवाह की रस्में, वैदिक मंत्रोच्चार और सात फेरों की परंपरा को करीब से महसूस करने की चाह में जापान का एक जोड़ा लखनऊ पहुंचा। भारतीय विवाह परंपरा इस जोड़े को इतनी भायी कि उन्होंने अपनी शादी भी इन्हीं रीति-रिवाजों से करने का फैसला किया। सोमवार को लखनऊ के गोमतीनगर के विवेक खंड स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दोनों ने विवाह की रस्में निभाईं। इस खास मौके पर उनके बच्चे भी माता-पिता के विवाह के साक्षी बने।

सनातन संस्कृति में गहरी आस्था रखने वाला यह जापानी जोड़ा परिवार के साथ भारत भ्रमण कर रहा है। इसी दौरान वह लखनऊ में अपने मित्र पंकज जोशी के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचा। शहर के विनय खंड-2 के रहने वाले पंकज बताते हैं कि वह पिछले 11 साल से दुबई में रियल एस्टेट और कंपनी एस्टेब्लिशमेंट का कारोबार कर रहे हैं। करीब तीन साल पहले उनकी जापानी कारोबारी हिरो चिहारा से मुलाकात हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। बीती 21 नवंबर को पंकज की शादी थी। उन्होंने अपने जापानी मित्र को भी परिवार के साथ आमंत्रित किया। विवाह समारोह में भारतीय परंपराओं और रस्मों को देखकर हिरो चिहारा और उनकी पत्नी शिजू काफी प्रभावित हुए। इसके बाद दोनों ने भारतीय रीति-रिवाज से विवाह करने की इच्छा जाहिर की।

दोस्त की शादी के बाद जताई ख्वाहिश पंकज बताते हैं कि बातचीत के दौरान जापानी दंपती ने अपनी बरसों पुरानी ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति और हिंदू विवाह पद्धति उन्हें बेहद आकर्षित करती है और वे इसी रीति-रिवाज से विवाह करना चाहते हैं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं। वहीं, हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादी को लेकर हिरो चिहारा ने बताया, ‘यह बहुत कीमती अनुभव था कि हम इतनी खूबसूरत शादी कर पाए...हमने 2022 में तलाक ले लिया और एक-दूसरे से दोबारा शादी की, हम इसे भारत में करना चाहते थे।’ सोमवार को मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में पुजारी पंडित जनार्दन ने संपन्न कराईं।