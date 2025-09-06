जाओ अपने प्यार के पास, पति ने पत्नी को कर दिया जिंदगी से आजाद, लेकिन प्रेमी ने दे दिया धोखा

रामपुर में एक विवाहिता, पति और उसके प्रेमी के बीच अजीबोगरीब प्रेम त्रिकोण सामने आया। पत्नी अपने पति के घर छोड़कर प्रेमी के पास जाना चाहती थी, पति ने इसे अनुमति भी दे दी, लेकिन प्रेमी ने ठुकरा दिया।

यूपी के रामपुर में एक विवाहिता, पति और उसके प्रेमी के बीच अजीबोगरीब प्रेम त्रिकोण सामने आया। पत्नी अपने पति के घर छोड़कर प्रेमी के पास जाना चाहती थी, पति ने इसे अनुमति भी दे दी, लेकिन प्रेमी ने ठुकरा दिया। इसके बाद महिला ने प्रेमी पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

सैफनी थाना क्षेत्र की विवाहिता की शादी करीब पांच साल पहले इसी क्षेत्र के युवक से हुई थी। शादी के बाद महिला का संबंध एक अन्य युवक से प्रेम प्रसंग में बदल गया। कुछ समय बाद महिला डेढ़ माह की गर्भवती हो गई। 28 अगस्त को महिला ने अपने पति को सब कुछ बताया और अपने प्रेमी के पास जाने की इच्छा जताई। पति और ससुराल वालों ने महिला को प्रेमी के पास जाने की अनुमति दे दी। लेकिन प्रेमी ने महिला को अपने पास रखने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर दी।

तहरीर में आरोप लगाया गया कि युवक लंबे समय से महिला को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके सहारे युवक लगातार महिला को धमकाकर संबंध बनाने पर मजबूर करता रहा। महिला का कहना है कि झांसे में आकर वह प्रेमी के जाल में फंस गई और अब गर्भवती भी हो गई है। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच जारी है। क्षेत्र में यह अजीबोगरीब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

